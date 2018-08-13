Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

У Великобританії побудують перший в світі "автомобільний курорт"

  • 28
Курорт побудують на території бізнес-центру Bicester Heritage - фото 1
Курорт побудують на території бізнес-центру Bicester Heritage / motor1

На території бізнес-центру Bicester Heritage, Великобританія, планують відкрити перший у світі автомобільний курорт.

Комплекс буде складатися з готелю на 344 номери з рестораном, баром, тренажерними залом і басейном, а також виставковим центром і власним гоночним треком.

І ще: Стало відомо, коли Ferrari представить новий суперкар

Bicester Heritage розташований на місці колишньої бази Королівських військово-повітряних сил Великобританії. Зараз на території центру працюють 35 компаній, що спеціалізуються на реставрації та ремонті вантажних, а також класичних автомобілів. Власниками повністю відновлений аеродром, технічний будинок, ангари та вулиці комплексу.

У комплексі буде 344 номери - фото 269730
У комплексі буде 344 номери / motor1

Розробкою дизайну готелю займеться архітектурне бюро Dexter Moren Associate. Перед ним поставлено завдання в сучасній будівлі підкреслити багату й унікальну історію комплексу. Натхненням для загальної стилістики готелю при цьому повинна стати авіаційна й автомобільна тематики.

Також передбачений власний гоночний трек - фото 269731
Також передбачений власний гоночний трек / motor1

Навесні минулого року з'явилася інформація про те, що американське відділення Toyota будує маєток з власним гоночним треком. На території вілли також знаходиться стайня, японський сад, кілька водойм і автомобільний музей.

Читайте також: Brabus підготував перший тюнінг для нового Mercedes-Benz G-Class

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1760
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461259
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто