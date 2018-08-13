У Великобританії побудують перший в світі "автомобільний курорт"

На території бізнес-центру Bicester Heritage, Великобританія, планують відкрити перший у світі автомобільний курорт.

Комплекс буде складатися з готелю на 344 номери з рестораном, баром, тренажерними залом і басейном, а також виставковим центром і власним гоночним треком.

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Bicester Heritage розташований на місці колишньої бази Королівських військово-повітряних сил Великобританії. Зараз на території центру працюють 35 компаній, що спеціалізуються на реставрації та ремонті вантажних, а також класичних автомобілів. Власниками повністю відновлений аеродром, технічний будинок, ангари та вулиці комплексу.

У комплексі буде 344 номери / motor1

Розробкою дизайну готелю займеться архітектурне бюро Dexter Moren Associate. Перед ним поставлено завдання в сучасній будівлі підкреслити багату й унікальну історію комплексу. Натхненням для загальної стилістики готелю при цьому повинна стати авіаційна й автомобільна тематики.

Також передбачений власний гоночний трек / motor1

Навесні минулого року з'явилася інформація про те, що американське відділення Toyota будує маєток з власним гоночним треком. На території вілли також знаходиться стайня, японський сад, кілька водойм і автомобільний музей.

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