У яких областях України за три місяці війни найчастіше звучала тривога – інфографіка

Інфографіка показує, які області України є найтривожнішими за час повномасштабної війни. Дивіться мапу повітряної "тривожності"!

Станом на 9 годину ранку 24 травня підрахували час, скільки в тих чи інших областях України лунав сигнал повітряної тривоги.

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Бачимо, що найменш "тривожна" область, якщо враховувати сигнали повітряної тривоги, – Херсонська. Там лише протягом 4 годин 40 хвилин лунала повітряна тривога.

Далі з більшими показниками йдуть Закарпатська і Чернівецька області – понад 3 доби повітряної тривоги.

Найбільш "тривожна" область – Луганська. Сигнал повітряної тривоги лунає 53 доби 5 годин та 7 хвилин. Це найбільший показник серед усіх областей і відрізняється від наступної за "тривожністю" області понад вдвічі.

Далі йде Харківська область, де сигнал повітряної тривоги вмикали 545 разів, а за тривалістю це 19 діб 15 годин і 3 хвилини.

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