Українці розповіли, скільки ще готові терпіти карантин

Більшість українців готові до продовження карантину, про що свідчать результати соціологічного опитування КМІС, проведеного 22-31 квітня.

Під час дослідження респондентам ставили запитання: "Зараз неможливо передбачити, як буде рости кількість хворих. Можливо, уряду доведеться продовжувати карантин. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?".

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Так, 79% опитаних заявили, що готові до продовження карантину на термін до місяця, 70% на термін до двох місяців, 65% на термін до трьох місяців, а 59% згодні дотримуватися карантину стільки, скільки треба. При цьому 15% опитаних заявили, що не дотримуються карантину зараз, в тому числі 11% респондентів відповіли, що не дотримуються карантину, оскільки працюють, а 4% тому що вважають введені вимоги надмірними.

Жінки трохи більше за чоловіків (60% проти 57%) згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно, а 12% чоловіків відповіли, що готові бути на карантині не більше як місяць.

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