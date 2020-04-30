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Дніпро послаблює карантин: які заклади відкриють та що дозволять жителям
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Влада Дніпра вирішила пом'якшити обмеження, введені через коронавірус. Без рішення Кабміну місто не може цілком послабити карантин, але мер Борис Філатов відкрив мешканцям "можливості, які не заборонені".
Борис Філатов наголосив, що наразі епідеміологічна ситуація в Дніпрі під контролем. Так, станом на 30 квітня в цьому місті-мільйоннику зафіксовано менш як 100 випадків коронавірусу. За словами мера, Дніпро готове й до гірших сценаріїв.
До теми: Статистика хворих на COVID-19 в Україні
"Наша 21-а інфекційна лікарня за кошти міського бюджету, всіх платників податків, а також волонтерів і підприємців забезпечена всіма необхідними ліками й обладнанням. При цьому продовжується перепрофілювання 8-ї лікарні, яка при необхідності зможе прийняти до 500 пацієнтів", – розповів Філатов. Та найбільше, як наголосив міський голова, влада покладається на свідомість, відповідальність і дисципліну мешканців.
Адже за рішенням спеціальної комісії уже від нині в Дніпрі будуть відкриті не тільки аптеки, супермаркети, бакалії, магазини з технікою, АЗС і банки, але й хімчистки, СТО, майстерні по ремонту різного устаткування.
Філатов також додав, що кав'ярні та ресторани зможуть працювати як з адресною доставкою, так і з послугою take away, тобто без допуску гостей в зал. Для всіх без винятку об'єктів, у тому числі й для ринків, які вже запрацювали, обов'язковими є носіння маски, рукавичок і використання антисептиків.
"На відміну від інших країн, де місцевому самоврядуванню надана можливість встановлювати свої правила залежно від епідеміологічної ситуації, у нас це йде централізовано – по всій країні. Тому єдине, що ми могли зробити, – це проаналізувати постанови й рекомендації Кабінету Міністрів і відкрити вам можливості, які не заборонені", – звернувся Борис Філатов до дніпрян.
У місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. Давайте чесно: що не заборонено, то дозволено. Тому в понеділок, 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок. У тому числі й ділянки набережних Січеславської, Перемоги, Заводської, бульвару Слави та інших, – оголосив мер.
Повний список дозволених місць ви можете побачити на інтерактивній карті.
Філатов відзначив, що навіть якщо таке рішення міської влади можна назвати лазівкою або обхідним шляхом, то це не означає вседозволеність. Ті, хто буде збиратися у великі компанії, розпивати спиртні напої й смажити шашлики, отримають жорсткі санкції.
І в умовах поетапного ослаблення карантину за дотриманням правил безпеки стежитимуть патрулі.
Починаючи з 12 травня, залежно від розвитку епідемії у Дніпрі мають запрацювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонти взуття, адвокатські та нотаріальні бюро. Тут також потрібно буде дотримуватися правил безпеки, а в приміщеннях при цьому може перебувати не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. У перукарні та салони краси можна буде потрапити тільки за попереднім записом і не більше одному клієнту на кожну послугу одночасно.
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