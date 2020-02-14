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Українці розповіли про підводні камені нового додатка ДІЯ

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Українці розповіли про підводні камені нового додатка ДІЯ - фото 1

Українці продовжують досліджувати недавно запущений мобільний додаток державних послуг "Дія". Звісно, не обходиться й без критики. Так, киянин Олександр Чендеков поділився сумною історією про те, як програма не виправила його очікувань.

Олександр Чендеков на своїй сторінці у Facebook розповів, що після реєстрації у додатку "Дія" виконавча служба заблокувала його банківські картки, які він прив'язав до системи. "Дія – держава і я. Кримінальний трилер", – охарактеризував він ситуацію, яка з ним сталася.

До теми: ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні

За словами чоловіка, ще у квітні минулого року він, керуючи власним авто, перевищив швидкість руху в населеному пункті та був зупинений патрульними. Тоді ж отримав постанову, оплатив штраф 255 грн на місці картою за допомогою терміналу. Крім цього, йому вручили й відповідну квитанцію, правда, на тому ж листку, що й постанова.

"Вчора мої картки в ПриватБанку були заблоковані на вимогу Державної виконавчої служби України за нібито несплату штрафу. Подзвонив у відомство і дізнався, що вони охоче знімуть з мене вимоги, як тільки я пришлю їм фото квитанції за сплату штрафу, і квитанцію про сплату послуг виконавчої служби у сумі 207 грн!" – розповів Олександр.

При цьому підкреслив, що не може провести платіж через інтернет, оскільки його карти заблоковані. "Тобто, я повинен сплатити 207 грн за те, що Патрульна поліція не передала інформацію про сплату штрафу на місці. Ось вона "Дія" в дії!" – додав користувач мережі.

Він також припустив, що, ймовірно, виконавча служба зіставила той, нібито неоплачений, штраф з його банківськими картками саме після реєстрації у новому додатку. У коментарях під дописом юзери теж почали писати про подібні ситуації, що сталися з ними після реєстрації в новому цифровому додатку.

Читайте також: Випереджає YouTube, Facebook та Instagram: скільки українців завантажили додаток ДІЯ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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