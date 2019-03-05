Не знижує тарифи і не підвищує зарплати: які повноваження має президент насправді

Так-так, президент України не знижує тарифи на комуналку, не підвищує зарплати чи пенсії і не видає закони, хоча з передвиборчих гасел кандидатів у вас могло скластися протилежне враження. Дізнайтеся, які ж повноваження має глава держави!

Поки політики обіцяють вам те, що не можуть зробити на посту глави держави, ми прочитали Конституцію та знайшли в ній повноваження президента. Тож не ведіться на агітацію кандидатів, які беруть на себе обов'язки Кабміну чи Ради, бо це – звичайний популізм.

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Так, згідно із законом, президент є главою держави і виступає від її імені. Він також виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Пріоритетно глава держави відповідає за зовнішню політику та військову сферу, також він впливає на кадрові питання і може подавати власні законопроекти, але НЕ гарантувати зміни до Конституції.

Усі повноваження президента України вказані в 106 статті КУ, відповідно до якої він:

забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

і правонаступництво держави; звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав;

призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;

до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження Верховної Ради України , якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України ; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;

; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів Україн и, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

и, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;

та звільняє його з посади; призначає половину складу Ради Національного банку України;

призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України ; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; очолює Раду національної безпеки і оборони України ;

; вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;

та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; призначає третину складу Конституційного Суду України ;

; утворює суди у визначеному законом порядку;

у визначеному законом порядку; присвоює вищі військові звання , вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини; нагороджує державними нагородами ; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; здійснює помилування ;

; створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

підписує закони , прийняті Верховною Радою України;

, прийняті Верховною Радою України; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

Також важливий нюанс: президент України видає укази і розпорядження (а не закони).

Знаючи повноваження гаранта, аналізуйте слова кандидатів, аби обрати гідного главу держави!

Передвиборчі обіцянки зазвичай неправдиві / chesno

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