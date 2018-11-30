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Starbucks заборонив своїм клієнтам дивитися порно

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Starbucks - фото 1
Starbucks / prometheus

Дивитися порно і раніше було не можна уресторанах мережі, а зараз це буде ще більше контролюватися.

Кав'ярня Starbucks у 2019 році введе нові методи фільтрації вмісту, який клієнти переглядає через публічний Wi-Fi в закладах мережі. Про це представник мережі розповів Business Insider, не розкривши подробиць.

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Starbucks вводить нові обмеження для користувачів Wi-Fi у закладах - фото 292320
Starbucks вводить нові обмеження для користувачів Wi-Fi у закладах

У компанії розповіли, що перегляд порно був і раніше заборонений в ресторанах мережі, однак на цей раз Starbucks "знайшов рішення для запобігання перегляду подібного контенту".

Щоб переконатися, що суспільний простір залишиться безпечним для всіх, ми знайшли рішення для запобігання перегляду порнографії в наших закладах. Ми почнемо вводити його в США у 2019 році, – заявив представник Starbucks.

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Джерело: businessinsider
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