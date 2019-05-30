Українці потрапили у прямі ефіри Britain's Got Talent (відео)

Українська команда Freckled Sky виступила на шоу Britain's Got Talent у ролі запрошених зірок. Вони створили перформанс британському артисту Джеймсу Артуру.

Британець є переможцем 9 сезону британського The X Factor, автором двох платинових альбомів, номінантом BRIT Awards і Teen Choice Awards.

І ще: Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)

Яскраве шоу привернуло увагу мільйонів глядачів у всьому світі. В одній тільки Британії на момент ефіру біля екранів були 9 мільйонів людей! Засновники компанії Freckled Sky – Володимир і Наталія Сиганевичі, а також Катерина Коробко – заснували свою компанію в Чикаго. Вони працюють з голографічними технологіями, створюючи відеографіки для виступів артистів.

Свого часу, в 2015 році, вони привернули увагу суддів America's Got Talent своїм виступом Another World. Так і стартувала їхня діяльність у сфері виробництва інтерактивних перформансів.

Читайте також: Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі