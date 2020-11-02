Ці б/у авто можна брати, попри великий пробіг

Автомобільні експерти назвали 15 найкращих б/у автомобілів, які можна придбати в Україні.

Список авто становили відповідно до таких показників: надійність, схильність до проблем (частота поломок, час на усунення проблем, вартість ремонту).

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Виходячи з цього експерти пропонують розглядати такі б/у автомобілі, навіть з великим пробігом:

Lexus RX;

Mazda MX-5;

Hyundai i10;

Ford Ka;

Honda CR-V;

VW Polo;

SEAT Ibiza;

BMW 2 Series;

Toyota Prius;

Skoda Kodiaq;

Volkswagen Golf;

Honda Civic;

Ford C-Max;

Honda Insight;

Suzuki Jimny.

Експерти також склали рейтинг найпопулярніших з продажу в Україні вантажних авто, якими можна керувати за категорією "В". Серед авто, продаж яких аналізували фахівці, всі машини мають повну масу до 3,5 тонни.

Mazda MX-5

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