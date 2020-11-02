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Холостячка Олександр Усик

Ці б/у авто можна брати, попри великий пробіг

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Lexus RX - фото 1
Lexus RX / autonews

Автомобільні експерти назвали 15 найкращих б/у автомобілів, які можна придбати в Україні.

Список авто становили відповідно до таких показників: надійність, схильність до проблем (частота поломок, час на усунення проблем, вартість ремонту).

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Виходячи з цього експерти пропонують розглядати такі б/у автомобілі, навіть з великим пробігом:

  • Lexus RX;
  • Mazda MX-5;
  • Hyundai i10;
  • Ford Ka;
  • Honda CR-V;
  • VW Polo;
  • SEAT Ibiza;
  • BMW 2 Series;
  • Toyota Prius;
  • Skoda Kodiaq;
  • Volkswagen Golf;
  • Honda Civic;
  • Ford C-Max;
  • Honda Insight;
  • Suzuki Jimny.

Експерти також склали рейтинг найпопулярніших з продажу в Україні вантажних авто, якими можна керувати за категорією "В". Серед авто, продаж яких аналізували фахівці, всі машини мають повну масу до 3,5 тонни.

Mazda MX-5 - фото 433240
Mazda MX-5

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Джерело: autotheme
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