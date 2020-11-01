Експерти назвали легендарний автомобіль 90-х, на який різко зросте попит у наступному році

У 2021 році легендарному Mercedes-Benz S-Class W140 виповниться 30 років. А це значить, що він офіційно перейде в статус класичного автомобіля. Експерти очікують, що знаковий ювілей підштовхне до підвищеного попиту на модель, зокрема, серед колекціонерів.

З наступного року Mercedes-Benz S-Class W140 можна буде зареєструвати на його батьківщині, в Німеччині, як класичне авто. Для цього власникові потрібно буде підкоритися загальним правилам: підтвердити, що автомобіль перебуває у хорошому технічному і візуальному стані.

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Зараз у Німеччині зареєстровано близько 600 тисяч класичних Mercedes.

Натомість він отримає преференції у вигляді низьких податків і можливість проїзду в історичні центри міста (старим же машинам часто це заборонено робити в Німеччині).

Mercedes-Benz S-Class W140 випускався у цілому 7 років – з 1991 по 1998 роки. Це був еталонний автомобіль свого часу.

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