Українці отримають місяць безплатної підписник на PlayStation Plus від Sony

Компанія Sony вирішила підтримати українських користувачів підписки PlayStation Plus. Так, вона продовжила її дію на 30 днів абсолютно безплатно.

Відповідні листи вже почали отримувати користувачі в Україні. У них ідеться про те, що підписка автоматично продовжена ще на 30 днів.

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Що це означає? Якщо термін вашої підписки має закінчитися найближчим часом, але ви не можете нею скористатися або продовжити її, то Sony безплатно продовжить її на 30 днів. Це відбувається автоматично.

Зазначимо, що Sony всіляко підтримує Україну від самісінького початку російського вторгнення. Компанія уже припинила продавати свої консолі, ігри внутрішніх студій, а також повноцінну роботу PlayStation Store на території Росії.

Ми ж від себе додамо лише одне: використовуйте підписку з розумом. Щойно чуєте сигнал повітряної тривоги – не ігноруйте його та відправляйтеся до сховища. І не забувайте, що все буде Україна!

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