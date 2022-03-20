Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону у Fortnite

Ігрова індустрія не залишається осторонь й також долучається до допомоги Україні на тлі війни. Зокрема йдеться про американську компанії Epic Games.

Як пише пресслужба Epic Games, компанія пожертвує Україні прибуток із нового сезону гри Fortnite. Студія направить доходи, отримані з 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну допомогу українським громадянам.

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Xbox приєднується до нас у цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу мешканцям України, – йдеться у повідомленні компанії.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Fortnite – це найпопулярніша гра серед молоді. У неї грають 400 мільйонів людей по всьому світу.

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