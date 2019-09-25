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Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною

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Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною - фото 1

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвізовий режим з ще однією екзотичною країною. Документ був підписаний на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна – Колумбія. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter.

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Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців, – йдеться у повідомленні Пристайка.

Відтепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Угоду глава МЗС підписав разом зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку.

Колумбія – країна в Південній Америці, що межує з Панамою, Венесуелою, Бразилією, Перу і Еквадором. З півночі та заходу омивається Карибським морем і Тихим океаном. Колумбія – єдина південноамериканська країна, що має вихід як до Атлантичного (через Карибське море), так і до Тихого океану.

Короткі факти:

  • Столиця – Богота;
  • Офіційна мова – іспанська;
  • Валюта – колумбійський песо;
  • Населення – 45 600 000 (перепис 2005 року);
  • Грамотність – 90,4 % населення (за переписом 2005 року).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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