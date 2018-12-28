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Українці отримали безвіз із ще однією країною

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Ще одна країна погодила безвіз для українців - фото 1
Ще одна країна погодила безвіз для українців

Кабінет Міністрів України затвердив угоду з Уругваєм про безвізовий режим. Зазначимо, що її підписали 26 вересня.

Затвердження Кабміном угоди – необхідна внутрішньодержавна процедура, яка передує безпосередньому безвізу між країнами.

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"Передбачається, що громадяни України зможуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, що не перевищує 90 днів і поновлюваного на інший термін у 90 днів протягом року. Громадяни Уругваю зможуть перебувати в Україні протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів", – йдеться у повідомленні.

Українці зможуть помандрувати до Уругваю без візи - фото 298170
Українці зможуть помандрувати до Уругваю без візи / BNESIM

Раніше 29 червня, в Україні набув чинності безвізовий режим з державою Антигуа і Барбуда. Згідно з документом, громадяни України можуть прибути до Антигуа і Барбуди лише з чинним проїзним документом на період до 90 днів протягом 10 днів. Варто уточнити, що Антигуа і Барбуда – це острівна держава в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Очільником держави є монарх Великої Британії Єлизавета II, представлена генерал-губернатором. Країна є привабливою для іноземних інвестицій, оскільки є класичною офшорною зоною.

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Джерело: Фокус
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