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Де зустріти Новий рік 2019 в Україні: найкращі місця для святкування
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До Нового 2019 року залишилися лічені дні, а це означає, що пора задуматися над тим, де його зустріти. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас добірку найкращих місць України для проведення новорічних свят.
Кажуть, що якщо Новий рік зустріти в подорожі, то й цілий рік ви будете мандрувати. Саме тому ми пропонуємо пакувати валізи та вибирати ідеальний для вас маршрут. Тим паче, що в Україні є безліч місць, які ідеально підкреслять святкову атмосферу.
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Київ – серце України
Уже кілька років підряд традиційним місцем святкування у Києві стають Софійська та Михайлівська площі. Зауважимо, що у 2019 році новорічні атракції пройдуть і на Контрактовій площі. Над організацією подій, які будуть відбуватися просто неба, буде етнокультурний проект Folk Ukraine. У новорічні свята можна буде не лише насолоджуватися не лише надзвичайною концертною програмою, а й ласувати смаколиками з фуд-кортів і зігріватися смачним глінтвейном. Темою новорічного свята у Києві на Софійській і Контрактовій площах буде "Країна північного сяйва". Саме святкування Нового року 2019 у столиці розпочнеться увечері 31 грудня та завершиться вночі 1 січня.
З 21 грудня по 7 січня на київському "Співочому полі" буде проходити новорічний цитрусовий фестиваль "Цитрусове королівство". Організатори обіцяють побудувати казкові замки з 120 тонн справжнісіньких апельсинів і лимонів. Можна буде відвідати казкові будинки Гаррі Поттера, Рапунцель, Аладдіна, Робіна Гуда та графа Дракули. Вартість входу: 100 гривень.
Для зручності киян і гостей міста у ніч з 31 грудня на 1 січня 2019 року громадський транспорт і метрополітен будуть працювати до 3:00. Охочі проїхатися на фунікулері зможуть зробити це будь-коли, адже він працюватиме цілодобово.
Якщо ви плануєте заночувати у Києві – потурбуйтеся про бронювання помешкання заздалегідь. Це дозволить не лише зекономити, а й не перейматися через те, що доведеться проводити новорічну ніч на вулиці. Хоч у цьому є й своя родзинка.
Ліжко в хостелі обійдеться вам від 150 гривень за ніч. Якщо ж вас цікавить окремий номер у готелі, то за нього потрібно буде викласти від 900 гривень.
Задля економії власних коштів наполегливо рекомендуємо не надсилати завдатки невідомим особам. Якщо вам сподобалося помешкання в певному хостелі або готелі – не полінуйтесь зателефонувати, щоб уточнити наявність ліжка/номера та його вартість.
Де зустріти Новий рік з дітьми
Ідеальним місцем для проведення новорічних свят з дітьми буде ВДНГ у Києві. Тут традиційно буде проходити сніговий фестиваль "Зимова країна на ВДНГ", де безкоштовно можна буде відвідати святковий ярмарок, деякі виставкові зони, поласувати смаколиками, а також взяти участь у розважальних заходах з аніматорами, які будуть проходити біля головної ялинки.
До платних атракцій належать ковзанка, тюбінгова гірка. Цього річ на ВДНГ з'явиться експозиція "Льодовиковий період", квест-павільйон "Будинок інтерактивних пригод", а також "Замок крижаних скульптур". Крім того, відбудеться прем'єра нового сімейного 3D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю". У ній розповідатиметься про хлопчика, який напередодні Нового року намагається врятувати свого молодшого братика, який потрапив до казкового крижаного королівства Winterra. Квитки на шоу коштують від 200 до 2499 гривень.
Львів – частинка Європи в Україні
Якщо, з якихось причин, ви досі не подали документи на біометричний паспорт – вирушайте на новорічні свята до Львова. Тут ви можете сповна відчути, яким є Новий рік у Європі. Серцем святкування, традиційно, буде площа біля Оперного Театру в центрі міста. Там стоятиме головна новорічна ялинка, а також сцена, на якій будуть виступати різні колективи. Якщо ви хочете привезти з собою щось смачненьке або красиве зі Львова – прогуляйтесь різдвяним ярмарком, який бере свій початок від ялинки.
Площа Ринок – ще одне місце, яке збиратиме гостей міста для масштабного святкування. Тут можна буде відчути себе наче вдома, адже атмосфера на площі завжди святкова, а п'янкі аромати їжі та глінтвейну просто не залишать вас байдужими. Якщо ви плануєте не лише їсти та пити – сходіть на відкритий каток біля ратуші, щоб поринути у дитинство. Не менше уваги заслуговує Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Туди можна вирушати, щоб покататися на санчатах, сноубордах, лижах і не тільки.
Де зустріти Новий рік з дівчиною
Тим, хто планує відсвяткувати Новий рік 2019 з коханою людиною, рекомендуємо навідатися до однієї з сотень кав'ярень Львова. Тут ви не лише вип'єте справжньої кави, а й поласуєте вишуканими та традиційними галицькими десертами. Особливо рекомендуємо навідатися до майстерні шоколад, щоб на власні очі побачити магію. Львів шалено популярний не лише серед українських туристів, а й гостей з-за кордону, тому будьте готові до того, що перед новорічними святами ціни на проживання можуть різко підскочити.
Ліжко у хостелі буде коштувати від 250 гривень, а за номер у готелі потрібно буде викласти від 1800 гривень за новорічну ніч.
Одеса – перлина біля моря
Так, є й ті, хто мандрує до Одеси, щоб зустріти в цьому колоритному місті Новий рік. Якщо вам подобається така авантюра, не баріться з покупкою квитків, а також бронюванням помешкання.
Побувати в Одесі і не прогулятися на Дерибасівській – справжній гріх, тому ми рекомендуємо почати саме з неї. Ви не лише зможете побачити безліч визначних пам'яток міста, а й зануритися у справжню новорічну атмосферу. Для тих, хто не планує переборщувати з кількістю шампанського, ми пропонуємо спуститися замерзлими Потьомкінськими сходами. Не забувайте й про море. Прогуляйтесь зимовою набережною, щоб послухати море.
Якщо ви обожнюєте оперу – придбайте квиток на спектакль Лускунчик, який покажуть саме 31 грудня. Вартість квитків стартує зі 100 гривень.
Забронювати ліжко в хостелі можна від 180 гривень. Якщо ж вас цікавить ночування в номері готелю – це обійдеться вам від 900 гривень.
Новий рік на Закарпатті
Найбільші міста Закарпаття також готуються до візиту гостей з усієї України, і не тільки. На туристів очікують театральні вистави, концерти, а також цікаві майстер-класи. Основні атракції в Ужгороді будуть проходити на площі Театральній, а в Мукачеві – площа Кирила та Мефодія, а також на території біля Замку "Паланок".
Не меншою популярність на Новий рік користуються термальні басейни у Косино. Але якщо вам хочеться погрітися у термальних басейнах, а також відпочити у сауні, потрібно заздалегідь забронювати номери у готелі.
Ніч у хостелі Ужгорода обійдеться вам від 180 гривень, а за ночування у готелі потрібно буде викласти від 900 гривень. Натомість ночування у Мукачеві обійдеться від 150 та 1000 гривень відповідно.
Ми ж нагадуємо, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Радіо МАКСИМУМ бажає вам якомога більше мандрівок і подорожей у новому році!
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