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Новий рік 2019 Різдво

Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти

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Найкращі гірськолижні курорти Європи 2019 - фото 1
Найкращі гірськолижні курорти Європи 2019 / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести новорічні свята 2019 у горах! Куди поїхати і де найкраще зустріти Новий рік 2019 розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Усі на лижі! Якщо ви хочете зустріти Новий 2019 рік незабутньо – оберіть один з цих чудових гірськолижних курортів, і святкування точно запам'ятається вам надовго.

Заальбах-Хінтерглемм, Австрія

Курорт Заальбах-Хінтерглемм є найбільшим гірськолижним курортом Австрії, довжина трас якого становить понад 270 кілометров. У 1991 році тут проходив 31-й чемпіонат світу з гірськолижного спорту. На курорті працює 70 підйомних ліфтів, а в 50 затишних хижах-ресторанах подають страви місцевої кухні. Крім традиційного катання уздовж трас, на клонах Заальбах-Хінтерглемм також вельми популярний фрірайд.

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Заальбах-Хінтерглемм

Гштаад, Швейцарія

Розташований на стику чотирьох гірських регіонів в 80 кілометрах від Берна, Гштаад є одним з найпрестижніших зимових курортів в світі, який люблять відвідувати великі бізнесмени, кінозірки і навіть королі держав. Протягом року в Гштааді проводять численні спортивні змагання, серед яких турніри з пляжного волейболу, міжнародний турнір з поло Hublot Polo Gold Cup і відкритий турнір з тенісу Allianz Suisse Open Gstaad. Разом з цим, курорт є популярним місцем для проведення різних музичних фестивалів. У зимовий сезон в Гштаад регулярно переїжджає найпрестижніша приватна школа Швейцарії Institut Le Rosey, звана "школою королів".

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Гштаад

Валь Торанс, Франція

Валь Торанс – один з високогірних курортів Європи, розташований на висоті понад 2300 метрів. Курорт входить до складу найбільших зон катання в світі – альпійські "Три Долини", – де і знаходяться всі відомі гірськолижні станції Франції. Сезон у Валь Торанс стартує в листопаді, коли вершини гір уже покриваються достатнім шаром снігу. Це чудовий варіант для тих, хто любить кататися від заходу до світанку, адже будівництво курортного містечка велося практично на перетині гірськолижних трас, а тому пірнути в лижі можна прямо на виході з готелю, а повертатися від траси до будинку – дуже легко і близько.

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Валь Торанс

Червинія, Італія

Червинія – італійська гірськолижна перлина. Свою сніжну зону вона ділить з швейцарським Церматтом, але виграє за рахунок більш доступних цін. Знаходиться курорт на висоті 2050 метрів, тому сезон тут стартує вже з кінця жовтня: курорт часто залитий сонцем, але і тішить великою кількістю снігу. В околицях є чимало пам'яток, як і розваг на території. Траси в більшій мірі підійдуть для початківців і досвідчених лижників.

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Червинія

Хемседал, Норвегія

Один з найбільш високогірних курортів Скандинавії, Хемседал часто порівнюють з Альпами. Географічно він є невеликою комуною на заході Норвегії, де кілька тисяч місцевих жителів у сезон губляться серед бажаючих поганяти по схилах, навчитися стрибати з трамплінів і повоювати в сніжки у сноупарці. Саме в Хемседалі розташована найбільша дитяча зона з простенькими схилами і парком розваг Lynxland, а тому він вважається одним з найкращих місць для сімейного відпочинку з дітьми.

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Хемседал

Бакейра-Берет, Іспанія

Розташований в самому серці Піренеїв, Бакейра є одним з найбільших і найкращих гірськолижних курортів Іспанії. Дістатися до нього з Барселони можна приблизно за 4 години на авто. Курорт складається з трьох великих зон катання: Бакейра, Берет і Бонайгуа. Так, в Бакейрі можна чудово покататися на класичних гірськолижних трасах будь-якої складності, тоді як Бере пропонує широкі траси з пологими схилами, які припадуть до душі новачкам і любителям інших видів активного відпочинку: наприклад, рівнинні лижі або катання на санях і собачих упряжках. А Бонайгуа класно підійде як для досвідчених лижників, так і для початківців.

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Бакейра-Берет

Сестріере, Італія

Гірськолижний курорт Сестріере розташований на висоті 2035 метрів, у найбільшому районі для катання "Чумацький шлях" (регіон П'ємонт). Тутешні схили вважаються одними з найскладніших. Траси тут оснащені сучасним і безпечним обладнанням. Єдиним недоліком можна назвати те, що на відміну від інших напрямків Сестріере досить відомий і жвавий гірськолижний курорт, тому усамітнитися тут не вийде. Тутешня інфраструктура розвинена дуже добре, багато готелів пропонують широкий спектр послуг: фітнес і оздоровчі центри, криті майданчики, модні бутики, ресторани, бари, дискотеки і кінотеатри.

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Сестріере

І ще варіанти: Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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