Українці обрали нову марку від Укрпошти в Дії

У застосунку "Дія" закінчилося голосування за один з 5 варіантів. Тема-переможець стане наступною маркою. Користувачі Дії визначилися й обрали свого фаворита. Читайте далі та дізнайтеся, скільки українців проголосувало!

Підсумки голосування за нову воєнну марку такі: протягом тижня майже 650 000 українців віддали свої голоси за якийсь варіант. Серед усіх причетних до голосування, 550 000 тисяч осіб зробили свій вибір через "Дію".

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Переможний варіант – "Доброго вечора, ми з України" (загалом 229 783 голоси).

(загалом 229 783 голоси). Друге місце – "Пес Патрон" (182 236 голосів).

Третє місце – "путін, москва палає, Гаага чекає" (88 035 голосами).

Надалі чекаємо на другий етап голосування — дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".

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