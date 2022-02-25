Українці назбирали 77 мільйонів гривень з єПідтримки на допомогу українській армії

Гроші з єПідтримки тепер можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Як це зробити та скільки вже народ України зібрав для військових, читайте далі.

Кошти надходять у фонд "Повернись живим". Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Він також зазначив, що у цей непростий час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ. Тому відтепер допомогти Збройним силам України можна буде коштами з єПідтримки. Для цього достатньо скористатися платіжною системою Portmone.

При цьому можна переказати через Portmone – всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці.

Як переказати гроші на армію з картки єПідтримки

Переказати гроші у благодійний фонд "Повернись живим" з картки єПідтримка можна за цим посиланням.

Українці назбирали 77 мільйонів гривень з єПідтримки

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