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Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії

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Опитування про журі Нацвідбору на Євробачення у ДІЇ - фото 1
Опитування про журі Нацвідбору на Євробачення у ДІЇ

Українці вперше отримали нагоду вибрати, хто саме потрапить до журі Національного відбору на Євробачення 2023. Як це легко зробити у додатку Дія - дізнавайтесь далі.

У застосунку Дія з'явилося особливе опитування про членів журі Нацвідбору на Євробачення. Громадяни України можуть обрати одного з 9 кандидатів, який займе крісло судді на відборі для найвідомішого музичного конкурсу Європи. Це дозволить визначити справедливе журі, чиї погляди будуть збігатись з думкою українцям про те, хто має представляти нашу країну на Євробаченні 2023, пише Радіо MAXIMUM.

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Опитування триває з 31 жовтня по 7 листопада

Як взяти участь в опитуванні щодо журі Нацвідбору на Євробачення 2023:

  1. Зайдіть у застосунок Дія
  2. Оберіть "Послуги"
  3. Оберіть "Опитування"
  4. Визначтесь, який з кандидатів вам до душі

Після 7 листопада, коли голосування завершиться, стане відомим рейтинг кандидатів. Саме ті троє, які припали до душі найбільшій кількості українців, потраплять до складу журі.

Варіанти журі Нацвідбору на Євробачення:

  1. Джамала (співачка)
  2. DZIDZIO (співак)
  3. Тіна Кароль (співачка)
  4. Злата Огнєвіч (співачка)
  5. Катерина Павленко (фронтвумен Go_A)
  6. Юлія Саніна (фронтвумен The HARDKISS)
  7. Костянтин Томільченко (креативний продюсер та суддя проєкту "Танцюють всі")
  8. Тарас Тополя (лідер "Антитіл")
  9. Валерій Харчишин (лідер "Другої Ріки")

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