Українці купили рекордну кількість старих авто

Бум продажів іномарок, що були в експлуатації, стимулювала лібералізація процедури митного оформлення таких авто і можливість легалізувати легкові автомобілі на іноземній реєстрації, раніше ввезені на територію України.

В результаті реєстрація старих машин в Україні в 4,6 раза перевищила оформлення нових іномарок.

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Наприклад, в грудні минулого року було поставлено на облік 30,7 тисячі держаних легкових авто, що на 44% більше, ніж в останній місяць 2018 року. Цей результат став найбільшим за останні 9 місяців 2019 року. Всього в 2019 році було зареєстровано 408,1 тисячі легкових автомобілів, що були в експлуатації, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Майже 75% з них були ввезені в Україну з країн ЄС.

Головні позиції серед старих іномарок склала продукція компанії Volkswagen з результатом 74856 авто. Це в 16 разів більше, ніж нових автомобілів цього ж бренду.

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