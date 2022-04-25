"Українці дуже гостинні": як наші бійці знищують ворожі БМП – вогняне відео

Українські військові продовжують показувати мужність та міцність нашого народу. І цього разу в кадр потрапило знищення чергової порції ворожої техніки. Зацініть!

Вже понад два місяці ЗСУ бореться з окупантами у кількох областях України. І з кожним днем українські воїни знищують все більше російської техніки, показуючи неймовірний професіоналізм. І це підтверджує нове відео від 53-ї ОМБр імені князя Мономаха, яке з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Українці дуже гостинний народ. Тому орда збройних сил російської федерації не залишилась без подарунків до Великодня. Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха передали палкі вітання окупантам. Ворожим БМП та машині з БК не судилось більше паплюжити українську землю. Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 25 квітня окупанти втратили понад 2 258 БМП та 884 танки. Повний перелік ворожих втрат має такий вигляд:

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