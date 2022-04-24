"Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів": феєричне відео від бійців з Одещини

Українські воїни передали палке вітання окупантами з Великоднем. Тож російські військові залишились без чергового гелікоптера. Це має справді ефектний вигляд!

Військові ЗСУ продовжують знищувати російську техніку та ділитись яскравими відео з цих яскравих моментів. І на Великдень бійці з 38-го зенітно-ракетного полку вже встигли позбавити окупантів ще одного гелікоптера. Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів", – зазначив він під відео з палким вітанням від українських військових.

Відзначимо, що станом на 24 квітня армія РФ втратила вже 154 одиниці гелікоптерів. Весь перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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