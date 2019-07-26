Названі найпотужніші позашляховики

До категорії позашляховиків відносять машини, які мають високий кліренс і колісну формулу 4х4. Які ж з них – найкращі?

Ці автомобілі демонструють підвищену прохідність у найбільш несприятливих дорожніх умов. Монстрам з великими колесами і брутальним екстер'єром немає рівних у швидкісних, силових характеристиках, надійності і комфорту!

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Mercedes Benz G 55 AMG – спільний продукт 2 німецьких компаній Mercedes-Benz і Mansory. Його швидкість 220 км/год, а потужність досягає 700 л.с. Розганяється до 100 км/год всього за 4,9 сек. Модель оснащена мотором V8 об'ємом 5,4 літра і 23-дюймовими колесами.

Елітний Porsche Cayenne Mansory Chopster вийшов у 2009 році. Він демонструє розкішну вишуканість і неприборкану міць. Використання карбонових обважень дозволило знизити витрату бензину, скоротити гальмівну відстань, час розгону до 4,4 сек. і збільшити швидкість до 302 км/год.

BMW X6 G-Power Typhoon S є варіантом баварського купе, яке доповнили подвійним турбокомпресором і поліпшеною на 15% системою охолодження.

G-POWER X6 TYPHOON RS ultimate V10, прототипом якого стали відомі боліди, лідирує за швидкістю і потужністю. Його 23-дюймові диски, випущені компанією Silverstone RS, взуті в гуму Michelin і гальмують за допомогою карбон-керамічних елементів. Мотор потужністю 900 к.с. розточений до 5,5 літра, завдяки якому він розганяється до 300 км/год.

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