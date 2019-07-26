У Києві водійка не змогла припаркувати авто: епічне відео

У Києві жінка не могла припаркувати своє авто і кінець кінцем залишила його на тротуарі. У мережі користувачі написали, що у неї потрібно відібрати водійські права.

Горе-водійка не могла припаркувати машину і ледь не в'їхала в автомобіль попереду. Невдалі спроби завершилися тим, що авто просто залишили на пішохідній частині. Інцидент стався на вулиці Кудрявській, 16.

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"Відволіклася й забула поставити машину на ручне гальмо. Пощастило, що поруч був хлопець, який зупинив машину. Трохи подивившись на інші спроби пані припаркуватися, вирішив забрати бетонний блок", – прокоментували відео у мережі.

У коментарях до ролика юзери обурювалися, пропонуючи відібрати водійські права у жінки.

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