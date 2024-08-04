Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2024: користувачі мережі у захваті від Харлан

Українська команда фехтувальниць здобула першу золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Українки, очолювані Ольгою Харлан, продемонстрували неймовірну майстерність та волю до перемоги.

У Парижі тривають 33-ті літні Олімпійські ігри-2024, де у восьмий день змагань відбувся турнір з командного фехтування на шаблях. Українська команда у складі Олени Кравацької, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та бронзової медалістки цих Ігор Ольги Харлан здобула третю медаль для України, передає Спорт24.

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Чвертьфінальна зустріч проти Італії була напруженою, але наші дівчата перемогли з рахунком 45:37. У півфіналі українки впевнено подолали команду Японії з рахунком 45:32, що гарантувало їм місце у фіналі та вже третю медаль на цих Іграх.

У фінальному поєдинку з Південною Кореєю наші спортсменки зуміли здобути перемогу, хоча довгий час поступалися суперницям. Ольга Харлан блискуче розпочала зустріч, вигравши першу дуель з рахунком 5:3. Проте наступні поєдинки для Комащук та Бакастової склалися не так вдало, і наша команда відставала на 6 балів.

Повернення Харлан на доріжку при рахунку 20:14 на користь кореянок стало вирішальним моментом. Вона скоротила відставання до -2 балів у двобої проти Чой Себін. Після цього Бакастова змогла звести свою дуель до нічиєї (5:5), що дозволило зберегти шанси на перемогу.

На останній двобій Україна виходила з відставанням у три бали, але Харлан виявилася нездоланною, вигравши поєдинок проти Чон Хаюн з рахунком 8:2. Остаточний рахунок 42:45 приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2024.

Ця перемога стала свідченням неймовірної майстерності та командного духу українських фехтувальниць, зокрема, блискучої гри Ольги Харлан, яка впевнено провела вирішальні поєдинки і принесла Україні довгоочікуване "золото".

У мережі просто у захваті від українських спортсменок. Ось лише частина з реакцій на перемогу наших дівчат:

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Звернімо увагу, що Ольга Харлан – абсолютна рекордсменка України в історії Олімпійських ігор. Вона виборола шість медалей на Олімпійських іграх. Крім останнього "золота", у її активі "срібло" Пекіна (2008 рік), а також три "бронзи" – 2012, 2016 та 2024 роки.