Олександр Усик заспівав "Червону руту" на єврокубковому матчі Полісся

Український боксер Олександр Усик побував у польському Глівіце на матчі між житомирським Поліссям та словенською Олімпією (1:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Відео у своєму акаунті в Instagram опублікував директор з маркетингу, медіа та спонсорства Полісся Олександр Денисов.

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Боксер палко підтримував команду на трибунах, а при рахунку 1:1 він заспівав легендарну пісню Володимира Івасюка "Червона рута".

Полісся у підсумку поступилося 1:2 суперникам та за підсумками двох матчів вилетіло з єврокубків. Для команди це був дебют в єврокубках, оскільки минулого сезону житомирці посіли п'яте місце в УПЛ.

Нагадаємо, що у липні минулого року боксер підписав контракт на рік з житомирським клубом. Офіційно про продовження угоди не повідомлялося, але Усик заявив, що у нього є чинний контракт з клубом.

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