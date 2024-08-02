Україна здобула другу медаль на Олімпійських іграх-2024: яке місце посіли

Українська збірна виборола другу медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Сергій Куліш виграв "срібло" в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на НОК України.

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У кваліфікації Сергій Куліш показав третій результат, набравши 592 бали з 600 можливих. Наш спортсмен відстав від лідера Лю Юкуня з Китаю всього на два очки.

До фіналу потрапили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації. У фіналі Куліш посів друге місце з результатом 461,3 очка. "Золото" здобув китаєць Ліу Юкун – 463,6 очка. Бронзовим призером став Свапніл Кусале з Індії – 451,4 очка.

Для 31-річного Куліша це друга олімпійська медаль у кар'єрі. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро він виграв "срібло" у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. Раніше Куліш на Олімпіаді-2024 не пройшов до фіналу в стрільбі з гвинтівки на дистанції 10 метрів, посівши у кваліфікації 27-ме місце.

Нагадаємо, що першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан – "бронзу" в індивідуальному турнірі шаблісток.

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