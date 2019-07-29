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Україна запустить всесвітній російськомовний канал

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Для кого працюватиме російськомовний канал - фото 1
Для кого працюватиме російськомовний канал / million

Офіс президента України планує запустити міжнародний російськомовний канал. Про це сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенко, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ.

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"У нас розроблено варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", – повідомив Тимошенко. За його словами, у команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це все-таки був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на користування їхнім найкласнішим контентом", – зазначив Тимошенко. Він також сказав, що Громадському треба позбутися багатьох непотрібних будівель і зменшити штат. "Багато будівель та іншого, в чому нема потреби. Вони не могли добитися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик ProZorro.Продажі", – наголосив заступник голови Офісу президента.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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