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війна

Україна закриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

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Кордон - фото 1
Кордон / фото з відкритих джерел

Уряд ухвалив рішення про закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією та Білоруссю у відповідь на воєнні дії. Рішення про закриття наразі є тимчасовим.

Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Ми закликаємо своїх громадян: повертайтесь, доведіть, що ви на стороні світла", – сказав Шмигаль.

Громадяни України, які перебувають на території цих країн і бажають повернутися додому, зможуть в'їхати в Україну спокійно та безперешкодно.

Дивіться брифінг прем'єр-міністра України:

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