Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу

Команда медіапроєкту Ukraїner оприлюднила надихаюче відео із серії "Україна з неба". У ролику показано фантастичні краєвиди різних куточків нашої держави з висоти польоту. Дивіться та поширюйте!

Нове відео Ukraїner присвячене Дню Соборності, адже саме в цей день 101 рік тому Україна стала єдиною. Саме цього дня 30 років тому понад 300 тисяч українців утворили живий ланцюг з Києва до Львова, аби показати, що Україна сильніша і стійкіша за радянський тоталітаризм.

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Автори наголошують, що 3,5 роки тому вирушили в експедицію, аби зафіксувати та показати у якій неймовірній країні ми живемо, які ми різні й наскільки нас єднає ця різноманітність.

Серія Україна з неба – це збірка місцин з усієї України, які вразили експедиційну команду. "Це відео для ваших друзів за кордоном. За 40 хвилин їхнього часу ви зможете показати їм, якою є Україна: від пеліканів на Півдні до одного з перших хмарочосів Європи у Харкові; від вражаючої Прип'яті до Боржавської вузькоколійки на Заході", – ділиться команда Ukraїner.

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