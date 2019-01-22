День Соборності України 2019: факти і привітання на свято 22 січня

Державне свято День Соборності України відзначають щороку 22 січня. У 2019-му цей день припадає на вівторок. До вашої уваги історія пам'ятної дати, а також цікаві факти і привітання з Днем Соборності.

100 років тому – 22 січня 1919-го – Українська Народна Республіка (УНР) та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) підписали Акт злуки. Таким чином відбулося історичне об'єднання українських земель, так званої Наддніпрянської і Наддністрянської України.

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Передували цьому події річної давності. У січні 1918 року була проголошена незалежною УНР, а на територіях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, у листопаді утворилася ЗУНР. У грудні 1918 року лідери двох держав підписали передоб'єднувальний договір, а вже 22 січня 1919-го в Києві на Софійській площі відбувся Акт злуки.

Цікаві факти про День Соборності України

Вперше День Соборності на державному офіційно відсвяткували 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України м. Хусті. Це була найбільш масова демонстрація українців за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини, адже зібралося понад 30 тисяч людей.

Хоч і свято було утвердженим, однак у радянські часи його вважали контрреволюційним, тому повністю ігнорували та намагались стерти з пам'яті та свідомості українців.

В сучасній країні День Соборності вперше провели на державному рівні аж у 1999 році.

Головною традицією та символом Дня Соборності є "живий ланцюг". Вперше такий з'явився ще у 1990, коли більш як мільйон українців взялись за руки, таким чином з'єднавши дорогу від Києва та Львова.

Відкритка з Днем соборності

Привітання з Днем Соборності України 2019

Вітання у віршах

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

***

Вдень соборності та злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки

Бо один ми рід.

Нащо нам ворогувати ?

І що нам ділить?

Україна наша мати ,

тож давайте жити.

Як ведеться між братами,

Як одна сім‘я,

Щоб не хиріти роками

Тож і ти, і я.

Згоді підемо назустріч

І розтане лід.

Дружно станемо пліч-о-пліч

Проти горя й бід

Будем в злагоді і мирі

Щастя будувать

Бо у ворожнечі вирі ,

Тільки руйнувать

Тож візьмемося за руки

Скажем на ввесь світ,

В День Соборності та Злуки

– Ми один нарід!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами – це одне єдине,

Ми – це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

***

Соборність розуміє кожен власно,

Що це таке? – задасть питання вчасно,

– Це єдність духу , сил мого народу,

Що нас єднає мужність, волю, вроду.

Це час минулий у теперішню хвилину,

Це піклування щире про родину,

Це той завіт, що нам Кобзар давав,

Це те, про що він мріяв і писав,

Це ті рядки , що складені навіки,

Це для душі вірші, що серцю ліки,

Це золоті слова про той садочок,

Про ті гаї, Дніпро, синів і дочок.

Це кожен з нас, як часточка країни,

Це сміх гучний щасливої дитини,

Це спів птахів над рідним нашим гаєм,

Веселка райдужна, проходить що над плаєм,

Це те, що може краще відтворити,

Що може нам майбутнє привідкрити,

Це наші мрії в дійсності новій,

Це світле небо миру і надій,

Це сонце, роси, квіти навесні,

Це щось приємне, що ми бачимо у сні.

Соборність, я вважаю, – то сім’я,

То Україна, нененька моя!

***

Короткі вірші для СМС

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

Поздоровлення у прозі

***

Шановні друзі! Сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії — День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Вітаю Вас зі святом і бажаю і надалі триматися разом! Будьмо!

***

22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

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Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу –Дня Соборності України!

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Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами, спрямованими на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт духовності народу. З Днем Соборності України!

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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.

Вітальні картинки і листівки

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