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Україна вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U 20

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Збірна України стала переможцем чемпіонату світу U20 - фото 1
Збірна України стала переможцем чемпіонату світу U20 / gettyimages.

15 червня у Польщі відбувся фінал чемпіонату світу з футболу U-20 між збірними Україна – Південна Корея. "Синьо-жовтим" вдалося здобути перемогу в нелегкому поєдинку та вперше в історії виграти чемпіонат світу!

Українська молодіжна збірна U-20 боролася за золоті медалі світової першості! "Синьо-жовті" не лише вперше грали у фіналі чемпіонату світу, а й довели, що їм під силу побороти вельми непростого суперника – збірну Південної Кореї.

І ще: УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20

Нагадаємо, що до цього найкращим показником команд цього віку був вихід до 1/8 фіналу. Зауважимо, що Південна Корея теж уперше боролася за золото.

Збірна України обіграла Південну Корею - фото 334609

Непростий поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь збірної України!

Читайте також: УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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