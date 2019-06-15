Україна вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U 20

15 червня у Польщі відбувся фінал чемпіонату світу з футболу U-20 між збірними Україна – Південна Корея. "Синьо-жовтим" вдалося здобути перемогу в нелегкому поєдинку та вперше в історії виграти чемпіонат світу!

Українська молодіжна збірна U-20 боролася за золоті медалі світової першості! "Синьо-жовті" не лише вперше грали у фіналі чемпіонату світу, а й довели, що їм під силу побороти вельми непростого суперника – збірну Південної Кореї.

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Нагадаємо, що до цього найкращим показником команд цього віку був вихід до 1/8 фіналу. Зауважимо, що Південна Корея теж уперше боролася за золото.

Непростий поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь збірної України!

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