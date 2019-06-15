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УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
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У Польщі відбувся фінал чемпіонату світу з футболу U-20 між збірними Україна – Південна Корея. Дивіться відео голів, а також огляд потужної гри!
Наша молодіжна збірна України U-20 поборолася за золоті медалі світової першості. Збірна вперше в історії зіграла у фіналі чемпіонату світу. Раніше найкращим досягненням команди цього віку був вихід до 1/8 фіналу. Південна Корея U-20 також вперше боролася за золото. Дивіться, чи вдалося підопічним Олександра Петракова перемогти суперників!
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Перший тайм почався доволі напружено. На перших же хвилинах українці порушили правила, що стало причиною призначення пенальті у наші ворота. На п'ятій хвилині Андрій Лунін не зумів вгадати траєкторію удару, пропустивши м'яч у наші ворота.
Відео гола Лі Канг Іна (Південна Корея):
відео додається...
Наприкінці першого тайму нашим парубкам вдалося зрівняти рахунок. На 34-ій хвилині 19-річний одесит Влад Супряга зумів забити гол!
Відео гола Влада Супряги (Україна):
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