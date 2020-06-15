Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти

У понеділок, 15 червня, Україна відкрила пункти пропуску в аеропортах та відновила міжнародне повітряне сполучення. Та це не значить, що відтепер ми зможемо летіти будь-куди, адже кордони більшості країн досі закриті.

Понад три місяці через пандемію коронавірусу в Україні були закриті повітряні кордони, однак з 15 червня Кабмін дозволив відновити міжнародне повітряне сполучення з іншими державами Для цього ввели нові правила як для українців, так і для іноземців.

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Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, з 15 червня українці можуть полетіти лише до кількох країн:

США

Албанії

Чорногорії

Великої Британії (14-денна ізоляція)

Туреччини

Кіпру

Тунісу (з 27 червня)

"Це країни, які виявили бажання приймати наших громадян. Кожна країна на своїх умовах. Приміром, десь це навіть без тестувань. Скринінг тільки у випадку, якщо є температура підвищена. Десь – це самоізоляція. У Туреччині, наприклад, тестування після прибуття", – пояснив глава Мінінфраструктури.

Право летіти з України мають лише певні категорії громадян. Це – іноземці, які перебувають в Україні. Окрім них, українці, що їдуть на лікування, навчання чи роботу, або ж мають родичів, які є громадянами тієї чи іншої країни. Громадяни України у таких ситуаціях мають надавати документи про їхній статус.

Решта ж країн планують відкрити авіасполучення 1 липня. Саме з цієї дати очікується відновлення туристичних подорожей.

Прилетіти в Україну можуть й іноземці. Заборонятимуть в'їжджати лише тим, хто є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19, та тим, хто перебував на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Наразі Міністерство охорони здоров'я складає список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 буде розділено на "червону" та "зелену" зони. Іноземці, які прилітають в Україну з "зеленої" зони, не повинні проходити обсервацію, але для них є обов'язковим страховий поліс, що покриває лікування COVID-19. Для інших залишається необхідним двотижневий карантин.

Перший рейс Мінськ – Київ прийняв сьогодні аеропорт "Бориспіль". Там оголосили, що з 15 червня буде 15 регулярних рейсів щодня, але при низькому попиті деякі польоти можуть бути скасовані.

Розклад рейсів з Борисполя на 15 червня

Які авіарейси запускають в Україні

За словами Криклія, на цьому тижні плануються такі пасажирські авіаперевезення:

Lufthansa за маршрутом: Франкфурт – Київ(Б) – Франкфурт

KLM за маршрутом: Амстердам – Київ(Б) – Амстердам

SWISS International Airlines: Цюрих – Київ(Б) – Цюрих

Belavia: Мінськ – Київ(Б) – Мінськ

З 16 червня з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії планує літати Wizz Air Hungary (компанія вже має дозволи).

З 21 червня – Ryanair з Києва до Барселони, Мадриду та Кракова (дозволи на здійснення рейсів очікуються).

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії

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