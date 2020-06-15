Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 15 червня: в Україні виявлено 31 810​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 656 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 72 129 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 31 810​ Одужали 14 253 Померли 901

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 959) та в місті Києві (3 957). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 423 Волинська область 1 438 Дніпропетровська область 998 Донецька область 334 Житомирська область 1 087 Закарпатська область 1 680 Запорізька область 529 Івано-Франківська область 1 766 Кіровоградська область 586 Київ 3 957 Київська область 2 024 Львівська область 2 933 Луганська область 57 Миколаївська область 321 Одеська область 1 117 Полтавська область 278 Рівненська область 2 369 Сумська область 227 Тернопільська область 1 467 Харківська область 1 542 Херсонська область 183 Хмельницька область 559 Чернівецька область 3 959 Черкаська область 552 Чернігівська область 424

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-06-2020:

Захворіли 7 914 147 Одужали 4 042 466 Померли 433 459 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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