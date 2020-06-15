На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
- 134
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 15 червня: в Україні виявлено 31 810 випадків коронавірусу.
Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні
За попередню добу було зафіксовано 656 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 72 129 таке повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|31 810
|Одужали
|14 253
|Померли
|901
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 959) та в місті Києві (3 957). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 423
|
Волинська область
|1 438
|
Дніпропетровська область
|998
|
Донецька область
|334
|
Житомирська область
|1 087
|
Закарпатська область
|1 680
|
Запорізька область
|529
|
Івано-Франківська область
|1 766
|
Кіровоградська область
|586
|
Київ
|3 957
|
Київська область
|2 024
|
Львівська область
|2 933
|
Луганська область
|57
|
Миколаївська область
|321
|
Одеська область
|1 117
|
Полтавська область
|278
|
Рівненська область
|2 369
|
Сумська область
|227
|
Тернопільська область
|1 467
|
Харківська область
|1 542
|
Херсонська область
|183
|
Хмельницька область
|559
|
Чернівецька область
|3 959
|
Черкаська область
|552
|
Чернігівська область
|424
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-06-2020:
|Захворіли
|7 914 147
|Одужали
|4 042 466
|Померли
|433 459
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:52У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото
-
12:24ONUKA разом з чоловіком вперше показали новонародженого сина
-
11:59У легендарну Counter-Strike 1.6 можна пограти безкоштовно у браузері
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
11:21Мережа KFC потролила PlayStation, анонсувавши власну ігрову приставку: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:50На Закарпатті банкомат видав чоловікові 40 тисяч гривень замість 4
-
10:22New Yorker присвятив обкладинку останнього номера жертвам насильства у США
-
09:51Burger King роздає безкоштовні бургери свідомим бразильцям
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
08:54У Києві запрацював новий світловий фонтан: захопливе видовище
-
08:26Австралійська шеф-кухар розсекретила незвичайний інгредієнт для приготування яєчні
-
07:51Художники з різних країн світу намалювали листівки на тему пандемії
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
21:1415 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Найкраща біатлоністка світу завела мережу ідеальним тілом: спокусливе фото
-
20:22Створено сайт, на якому ви можете допомогти марсоходам NASA краще орієнтуватися на планеті
-
19:49Під час матчу без глядачів на поле вибіг уболівальник: епічне відео
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
18:45Мережу вразив приголомшливий гол зі штрафного Віктора Циганкова: відео
-
18:14Гороскоп на 15 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
17:23Українська чемпіонка Юлія Мішура похизувалася сталевим пресом у відвертому купальнику
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня
-
08:33Чому вранці просто необхідно пити склянку води
- 13 червня
-
21:23Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
-
18:33Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження
-
15:45Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху
-
12:46Перший день на новій роботі: як влитися в колектив
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами
-
15:00Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
-
12:55Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі
-
11:14Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня
-
07:15Погода в Україні 12 червня: грози та спека
- 11 червня
-
21:51Науковці назвали найгіршу у світі секс-позу, вона шалено популярна