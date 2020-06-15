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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня

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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 15 червня: в Україні виявлено 31 810​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 656 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 72 129 таке повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня - фото 410100

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 31 810​
Одужали 14 253
Померли 901

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 959) та в місті Києві (3 957). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 423

Волинська область

 1 438

Дніпропетровська область

 998

Донецька область

 334

Житомирська область

 1 087

Закарпатська область

 1 680

Запорізька область

 529

Івано-Франківська область

 1 766

Кіровоградська область

 586

Київ

 3 957

Київська область

 2 024

Львівська область

 2 933

Луганська область

 57

Миколаївська область

 321

Одеська область

 1 117

Полтавська область

 278

Рівненська область

 2 369

Сумська область

 227

Тернопільська область

 1 467

Харківська область

 1 542

Херсонська область

 183

Хмельницька область

 559

Чернівецька область

 3 959

Черкаська область

 552

Чернігівська область

 424

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-06-2020:

Захворіли 7 914 147
Одужали 4 042 466
Померли 433 459

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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