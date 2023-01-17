Україна входить у світові лідери споживачів картоплі

Експерти створили рейтинг споживання картоплі й вирахували кількість кілограм на душу населення серед усіх країн світу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У інфографіці відзначили 20 позицій найбільших споживачів картоплі. Серед країн, чиї громадяни споживають багато картоплі, є й Україна – посідає 2 місце. Згідно з цими даними, середньостатистичний українець за рік з'їдає близько 131,3 кг картоплі.

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ТОП 5 країн з найбільшою кількістю споживання картоплі:

Білорусь – 178,3 кг картоплі за рік на 1 громадянина

Україна – 131,3 кг

Латвія – 123,8 кг

Росія – 112,1 кг

Казахстан – 103 кг

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