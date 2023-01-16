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У ДСНС пояснили, що вдягати та що робити, щоб зігрітися вдома

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У ДСНС пояснили, що вдягати та що робити, щоб зігрітися вдома - фото 1

Фахівці з Державної служби України з надзвичайних ситуацій пояснили, як підготувати домашній гардероб до зимових холодів. Читайте далі та дізнайтеся, які поради допоможуть вам не мерзнути!

Щоб зігрітися під час відключень опалення чи електрики, потрібно дотримуватися певних порад. У ДСНС в межах проєкту "Безпека (Ци)Вільних" розповіли, як це найкраще зробити.

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Пам'ятайте про правило трьох шарів одягу, коли йдете на вулицю.

Як зігрітися вдома:

  • Вдягайте три шари одягу, який не спричиняє дискомфорту та не заважає рухам. Найкращий варіант – термобілизна, светр та плед чи ковдра.
  • Не забувайте про теплу їжу та напої.
  • Також використовуйте грілку.
  • Багато рухайтеся, робіть перерви на зарядку тощо.
  • Не вживайте алкоголь.
У ДСНС пояснили, що вдягати та що робити, щоб зігрітися вдома - фото 518468

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