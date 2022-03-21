Ада Роговцева назвала Путіна дияволом, а росіян – зазомбованими

Ада Роговцева дала коротеньке відеоінтерв'ю. У ньому вона висловила свою думку стосовно президента Росії Володимира Путіна. Його українська акторка назвала дияволом.

В ефірі каналу "Настоящее время" Ада Роговцева підкреслила, що нормальна людина не може віддавати накази вбивати мирне населення. На її думку, людині при здоровому глузді теж не спаде на думку руйнувати інфраструктуру та стирати з лиця землі цілі міста та села, передає УНІАН.

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Путіна визнали злочинцем. Злочинець керує Росією, яка колись була великою, а тепер – держава-злочинець. І ще загрожує світові ядерною зброєю! Це не людина! Люди так не можуть ні думати, ні відчувати, ні діяти. Це диявол, – підкреслила вона.

Акторка зазначила, що усі росіяни буквально зазомбовані. Тому вони й не хочуть вірити у війну, яку проти України розв'язала Росія. Ба більше, вона засмучена ставленням своїх російських колег зі стрічки "Адмірал". Ада Роговцева зауважила, що жоден із них їй не зателефонував і не поцікавився, що ж насправді відбувається у нашій країні.

"Вони чомусь вирішили, що ми – їхні вороги, і що ми якісь звірі. Я не можу зрозуміти, що вони думають про таких простих, чесних, добрих людей, як українці. Як це можна: щось вигадати, а потім людей знищувати за свої вигадки?", – додала акторка.

Нагадаємо, що Ада Роговцева всіляко допомагає українським військовим. Вона і готує для них обіди, і пере їхній одяг. А все тому, що для актриси кожен боєць зараз, неначе син. І вона вдячна кожному, хто боронить нашу землю.

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