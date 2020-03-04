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Україна в Лізі націй: став відомий календар, коли і з ким зіграє наша збірна

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Україна в Лізі націй - фото 1
Україна в Лізі націй / gettyimages

Під час жеребкування групового етапу Ліги Націй УЄФА 2020/21 збірна України дізналась своїх суперників. Уже восени "синьо-жовті" проведуть 6 матчів. До вашої уваги календар нашої збірної!

За результатами жеребкування, Україна в групі А4 Ліги націй отримала серйозних суперників: "синьо-жовтим" дістались Іспанія, Швейцарія та Німеччина. З кожною командою наша збірна зіграє вдома і на виїзді вже восени 2020 року.

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Так, з вересня по листопад підопічні Андрія Шевченка проводитимуть по 2 матчі на місяць. Усі поєдинки розпочинатимуться о 21.45 за київським часом.

Календар матчів України в Лізі націй

  • 1-й тур (03.09.2020)

Україна – Швейцарія

  • 2-й тур (06.09.2020)

Іспанія – Україна

  • 3-й тур (10.10.2020)

Україна – Німеччина

  • 4-й тур (13.10.2020)

Україна – Іспанія

  • 5-й тур (13.11.2020)

Німеччина – Україна

  • 6-й тур (16.11.2020)

Швейцарія – Україна

Україна в Лізі націй: став відомий календар, коли і з ким зіграє наша збірна - фото 389954

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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