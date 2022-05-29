Україна у сильних та надійних руках: нацгвардійці розчулили новим фото

Національна гвардія стоїть на захисті України з перших днів війни, і ці воїни вражають не тільки своїми уміннями на полі бою, а й бажанням допомогти тим, хто цього потребує. І нове фото з нацгвардійцем лише це підтверджує.

Кожного дня українці у формі та без неї роблять все, щоб наблизити нашу перемогу у війні. Кожен докладає максимум зусиль на власному фронті, про що нагадали у Нацгвардії. На офіційній сторінці цього важливого формування з'явився особливе фото з натхненним дописом.

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Україна у сильних та надійних руках! Той хто вчора тримав у руках планшет – сьогодні тримає небо. Той, хто вчора відкривав нову перукарню – вивозить людей з Харкова. Той, хто вчора ремонтував автівки – сьогодні обіймає гвардійського кота десь на сході. Неймовірна сила українців у їхній доброті, навіть до тих, хто вчора був незнайомцем, десь там. Неймовірна сила українців у готовності на вчинок заради життя інших. Дякуємо усім, хто сьогодні зберіг для нас Україну. Вільну землю людей з характером, – йдеться у тексті.

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Відзначимо, що станом на 29 травня російська армія втратила близько 30150 людей, 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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