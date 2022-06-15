Україна та ЄС погодили "транспортний безвіз": що він передбачає

Наша держава спільно з делегацією Єврокомісії погодили спеціальну угоду. Вона передбачає лібералізацію автомобільних перевезень. Коротко кажучи, передбачається "транспортний безвіз".

Про це розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Це цікаво: Експерти розповіли, коли може статись гострий дефіцит палива та з чим він буде пов'язаний

Відповідну угоду погодили через війну, яку в Україні розв'язала Росія. Внаслідок цього упродовж останніх трьох місяців країна-агресорка блокує українські порти. Тож товарообіг з ЄС за допомогою автомобільного транспорту зріс у рази. До прикладу, те ж паливо імпортують у 15 разів більше цим шляхом, якщо порівнювати з часами до війни.

За підрахунками експертів, система перевезень подібного навантаження не витримала б. Це б стало причиною того, що експорт довелось поставити на паузу у вересні або жовтні 2022 року. Натомість збільшення дозвільної документації, яка передбачає міжнародні перевезення, дозволить безбар'єрно торгувати товарами та перевозити їх з ЄС.

Зауважимо, що угоду планують підписати наприкінці червня 2022 року.

Мустафа Найєм зазначив, що угода матиме таке ж значення, що й скасування віз з країнами-членами Євросоюзу. На це рішення очікували упродовж останніх 5 років.

Нагадаємо, що за цей термін ЄС став нашим основним торговельним партнером. Товарообіг з державами, які входять до союзу, у 2021 році становив понад 41%. Цікаво, що обіг вантажоперевезень автотранспортом зріс на майже 42%.

Читайте також: Син Воррена Баффета пожертвував Україні майже 3 мільйони доларів: куди їх витратять