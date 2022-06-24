Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення

Міністерства інфраструктури України та Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова). Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Україна та Молдова вже восени відновлять залізничне сполучення на дільниці "Березине-Басарабяска". Про це повідомили Мінінфраструктури Молдови та Міністерство інфраструктури України.

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Відомо, що рух на ділянці "Березине-Басарабяска" у 22 км припинили у 1999 році. Але вже восени цього року тут планують запустити вантажні потяги. АТ "Укрзалізниця" та "Молдавська залізниця" пізніше узгодять та підпишуть договір щодо виконання робіт.

Молдова зможе експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї. Україна зможе налагодити перевезення товарів до Молдови та ЄС.

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