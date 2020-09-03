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УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
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Матч Україна – Швейцарія дасть старт Ліги націй-2020/2021. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Збірні України та Швейцарії зустрінуться на стадіону "Арена Львів" у рамках поєдинку Ліги націй-2020/2021. Тримаємо кулаки за наших хлопців, адже через пандемію коронавірусу їм доведеться поборотися за порожніх трибун!
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Анонс матчу Ліги націй УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ
- Дата: 03.09.2020
- Коли: 21:45
- Місце проведення: стадіон "Арена Львів", Львів
- Головний арбітр: Андреас Екберг (Швеція)
- На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1.
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,35 – 3,0 – 3,10
Цього разу підопічним Андрія Шевченка випала нагода поборотися з доволі сильним суперником, адже збірна Швейцарії посідає 12-е місце у рейтингу збірних ФІФА. Наші ж хлопці розташувалися на 24-ій сходинці. Для обох збірних це буде перший поєдинок у рамках групи A Ліги націй сезону 2020/2021. Крім України та Швейцарії, до групи входять також збірні Іспанії та Німеччини. Найкраща команда вийде до фінальної частини Ліги націй, а найгірша ж опуститься до групи B.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ ТУТ
Зазначимо, що пандемія коронавірусу COVID-19 стала причиною того, що майже усі європейські збірні давно не виходили на поле. Україна свій останній поєдинок провела майже рік тому, 17 листопада. Тоді вона зіграла з Сербією у відборі на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 2:2. Весняні матчі через пандемію скасували, а Євро-2020 узагалі перенесли на рік. Гравці української збірної зізнаються, що вже встигли добряче скучити один за одним.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ
"Майже рік не бачилися. Останній матч був ще минулого року... Звичайно, всі скучили і з великим задоволенням зібралися", – розповів гравець збірної України Олександр Караваєв.
Орієнтовні склади команд:
- Україна: Пятов – Караваєв – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Степаненко – Маліновський – Зінченко – Ярмоленко – Циганков – Яремчук
- Швейцарія: Зоммер – Родрігес – Аканжі – Ельведі – Мбабу – Джака – Соу – Штеффен – Мехмеді – Емболо – Сеферович
Уболіваємо за збірну України разом!
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