УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй

Матч Україна – Швейцарія дасть старт Ліги націй-2020/2021. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Збірні України та Швейцарії зустрінуться на стадіону "Арена Львів" у рамках поєдинку Ліги націй-2020/2021. Тримаємо кулаки за наших хлопців, адже через пандемію коронавірусу їм доведеться поборотися за порожніх трибун!

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Анонс матчу Ліги націй УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ

Дата : 03.09.2020

: 03.09.2020 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон "Арена Львів", Львів

стадіон "Арена Львів", Львів Головний арбітр : Андреас Екберг (Швеція)

: Андреас Екберг (Швеція) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,35 – 3,0 – 3,10

Цього разу підопічним Андрія Шевченка випала нагода поборотися з доволі сильним суперником, адже збірна Швейцарії посідає 12-е місце у рейтингу збірних ФІФА. Наші ж хлопці розташувалися на 24-ій сходинці. Для обох збірних це буде перший поєдинок у рамках групи A Ліги націй сезону 2020/2021. Крім України та Швейцарії, до групи входять також збірні Іспанії та Німеччини. Найкраща команда вийде до фінальної частини Ліги націй, а найгірша ж опуститься до групи B.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – ШВЕЙЦАРІЯ ТУТ

Зазначимо, що пандемія коронавірусу COVID-19 стала причиною того, що майже усі європейські збірні давно не виходили на поле. Україна свій останній поєдинок провела майже рік тому, 17 листопада. Тоді вона зіграла з Сербією у відборі на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 2:2. Весняні матчі через пандемію скасували, а Євро-2020 узагалі перенесли на рік. Гравці української збірної зізнаються, що вже встигли добряче скучити один за одним.

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"Майже рік не бачилися. Останній матч був ще минулого року... Звичайно, всі скучили і з великим задоволенням зібралися", – розповів гравець збірної України Олександр Караваєв.

Орієнтовні склади команд:

Україна : Пятов – Караваєв – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Степаненко – Маліновський – Зінченко – Ярмоленко – Циганков – Яремчук

: Пятов – Караваєв – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Степаненко – Маліновський – Зінченко – Ярмоленко – Циганков – Яремчук Швейцарія: Зоммер – Родрігес – Аканжі – Ельведі – Мбабу – Джака – Соу – Штеффен – Мехмеді – Емболо – Сеферович

Уболіваємо за збірну України разом!

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