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Пузатий Роналдо відпочиває з чарівною дівчиною на яхті: епічне фото

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Роналдо - фото 1
Роналдо / twitter

Власник Вальядоліда і легендарний футболіст Роналдо відпочиває перед початком нового сезону в чемпіонаті Іспанії. Звичайно ж, папараці не змогли пройти повз. Селіна Лок, кохана зірки, в розкішній формі, а от легендарний бразилець про форму не думає зовсім.

Пузатий 43-річний чемпіон світу в складі збірної Бразилії відпочиває на Балеарських островах разом зі своєю дівчиною Селін Лок, з якою він зустрічається вже 5 років.

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Колишнього гравця Реала і Барселони сфотографували розслабленим на яхті в компанії своєї пасії Селіни Лок. Сеньйорита в кремовому купальнику виглядає чудово, а от богатирський живіт, з яким Роналдо зріднився після закінчення кар'єри, як і раніше бентежить його шанувальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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