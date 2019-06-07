Україна – Сербія: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020

Уже сьогодні, 7 червня, відбудеться матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Україна – Сербія. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію матчу, аби вболівати за "синьо-жовтих"!

Збірна України після двох турів відбору на Євро 2020 посідає перше місце у своїй групі з чотирма очками. Сербія натомість має в своєму активі лише один бал, щоправда, команда наразі провела тільки один поєдинок.

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Історія протистоянь свідчить, що збірна Сербія для України – доволі зручний суперник, якого ми вже неодноразово обігрували. Однак, ця команда прогресує, тож розслаблятися підопічним Шевченка не варто.

Анонс, коли і де дивитися Україна – Сербія

Дата: 07.06.2019

07.06.2019 Коли: 21:45

21:45 Місце проведення : стадіон "Арена Львів"

: стадіон "Арена Львів" Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Антоніо Матеу Лаос (Іспанія) На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1

Україна, Футбол 1 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 2,73 – 3,1 – 2,98

Після нічиї з Португалією та перемоги над Люксембургом збірна України проведе домашній поєдинок проти сербів. Матч відбудеться на фартовій для "синьо-жовтих" Арені Львів: у 16 крайніх матчах лише дві нічиї і відразу 14 перемог. Однак, попри чимало плюсів, підопічні Андрія Шевченка зіткнулися й певними проблемами, зокрема – кадровими.

У матч 7 червня збірній не зможуть допомогти Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораес, Денис Бойко, Віталій Буяльський. Під питанням участь Марлоса та Пятова, який нещодавно отримав пошкодження.

Однак кадрові проблеми є й у Сербії: у Львові не зіграють травмовані зірки Сергій Мілінковіч-Савіч та Неманья Матіч.

Орієнтовні склади команд

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук. Сербія: Дмітровіч – Рукавіна, Спаїч, Міленковіч, Коларов – Максімовіч, Льяїч – Лазовіч, Тадіч, Гачіновіч – Мітровіч.

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