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Україна – Сербія: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
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Уже сьогодні, 7 червня, відбудеться матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Україна – Сербія. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію матчу, аби вболівати за "синьо-жовтих"!
Збірна України після двох турів відбору на Євро 2020 посідає перше місце у своїй групі з чотирма очками. Сербія натомість має в своєму активі лише один бал, щоправда, команда наразі провела тільки один поєдинок.
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Історія протистоянь свідчить, що збірна Сербія для України – доволі зручний суперник, якого ми вже неодноразово обігрували. Однак, ця команда прогресує, тож розслаблятися підопічним Шевченка не варто.
Анонс, коли і де дивитися Україна – Сербія
- Дата: 07.06.2019
- Коли: 21:45
- Місце проведення: стадіон "Арена Львів"
- Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)
- На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1
- Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,73 – 3,1 – 2,98
Після нічиї з Португалією та перемоги над Люксембургом збірна України проведе домашній поєдинок проти сербів. Матч відбудеться на фартовій для "синьо-жовтих" Арені Львів: у 16 крайніх матчах лише дві нічиї і відразу 14 перемог. Однак, попри чимало плюсів, підопічні Андрія Шевченка зіткнулися й певними проблемами, зокрема – кадровими.
У матч 7 червня збірній не зможуть допомогти Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораес, Денис Бойко, Віталій Буяльський. Під питанням участь Марлоса та Пятова, який нещодавно отримав пошкодження.
Однак кадрові проблеми є й у Сербії: у Львові не зіграють травмовані зірки Сергій Мілінковіч-Савіч та Неманья Матіч.
Орієнтовні склади команд
- Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.
- Сербія: Дмітровіч – Рукавіна, Спаїч, Міленковіч, Коларов – Максімовіч, Льяїч – Лазовіч, Тадіч, Гачіновіч – Мітровіч.
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