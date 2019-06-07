Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу

Уже 12 червня збірна України з гандболу у найважливішому матчі року прийматиме олімпійських чемпіонів – збірну Данії. Супергра відбудеться у Києві, і ми маємо дві пари квитків на неї!

Матч чоловічих збірних з гандболу Україна – Данія стартує 12 червня о 19:00. Українцям дуже потрібна перемога для виходу в фінальну частину Євро 2020, тож ваша підтримка в Палаці спорту їм необхідна!

Виграти квитки на матч дуже просто: пиши в коментарях "Вболіваю за Україну" під постом Радіо МАКСИМУМ у Facebook або залиш комент на нашому сайті під цією ж новиною. Уже зранку 11 червня серед усіх учасників ми рандомно оберемо двох щасливчиків, які стануть володарями парних квитків.

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