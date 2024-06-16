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Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
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Благодійній організації "Save Ukraine" вдалось успішно повернути додому ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій. Серед врятованих є двоє дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це організація повідомила на своїй сторінці в Facebook. Загалом команда "Save Ukraine" вже повернула в Україну 373 дитини, які були депортовані або опинилися в окупації.
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Керівник Save Ukraine Микола Кулеба також розповів історію двох дівчаток-підлітків Аліси та Мілани. Російські танки обстрілювали їхні будинки, тому вони з сім'ями довго ховалися й спали у сирих підвалах. На їхніх очах окупанти проводили обшуки, допитували батьків та погрожували через відсутність російських документів.
Порятунок кожної дитини дається непросто, тому кожна вдала спроба – це маленька перемога на шляху до нашої спільної великої перемоги над ворогом, – додав керівник Save Ukraine.
Окрім організації безпечного повернення дітей, організація також надає допомогу в адаптації після пережитих травм. Вони забезпечують психологічну підтримку та необхідну реабілітацію для дітей, які постраждали від війни та окупації.
Європарламент 2023 року повідомляв, що кількість незаконно депортованих до Росії українських дітей може сягати 300 тисяч. Євродепутати вважають, що вивозити українських дітей росіяни почали ще 2014 року – з моменту окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей.
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