Новий рід військ – в Україні офіційно запустились Сили безпілотних систем

В Україні офіційно запустились Сили безпілотних систем. Новий рід військ почав рекрутинг військовослужбовців на відкриті посади.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Телеграм, а також Сили безпілотних систем.

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СБС – це перший у світі рід військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку – "миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників", пояснили у СБС. Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їх роль у сучасній війні.

Сьогодні Україна створила прецедент, якого не було з моменту створення літаків, – прокоментував створення військ командувач СБС, полковник Вадим Сухаревський. Він додав, що за прикладом України ціла низка країн також створює свої безпілотні підрозділи та розвиває виробництво.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що безпілотні системи допоможуть захистити життя військових та уражати противника на всю глибину від бойових порядків до Уралу.

У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цю перемогу ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоровʼя наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі – роботів і безпілотні системи, – розповів Іван Гаврилюк.

Сухаревський додав, що за 2024 рік Збройні сили отримали в шість разів більше дронів, ніж за весь попередній рік. Він заявив, що план із постачання мільйона FPV-дронів протягом року буде виконано і перевиконано. Наразі законтрактовано і закуповуються вироби більш ніж 125 виробників безпілотних систем, зауважив командувач.

СБС запустили офіційний сайт, YouTube-канал, Telegram-канал та почали рекрутинг.

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