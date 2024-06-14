Окупантам таки вдалось "націоналізувати" майно Джамали у Криму

Російські загарбники привласнили майно української та кримськотатарської співачки Джамали. Зокрема це дві земельні ділянки та будинок в Алушті.

В анексованому Криму росіяни конфіскували нерухомість української співачки Джамали, проти артистки порушили кримінальну справу та оголосили її в розшук. Про це повідомляють російські пропагандистські видання РИА "Новости" та "Известия".

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Російські окупанти абсолютно незаконно привласнили рухоме та нерухоме майно Джамали та її батьків – це дві земельні ділянки, житловий будинок та інші об'єкти. Маєток розташований в Алушті, належав батькам Джамали. Неподалік проходило дитинство української співачки.

Власність Джамали вже встигли цинічно продати. Загарбники заявили, що хочуть скерувати кошти на фінансування російської армії, що чинить геноцид українців.

Сама співачка наразі не прокоментувала ці новини.

"Голова" так званого кримського парламенту Володимир Константинов уточнив, що останнім рішенням окупаційної влади до списку "націоналізованого" майна людей, які зайняли проукраїнську позицію та підтримують ЗСУ у війні з російськими загарбниками, додатково внесли понад 110 об'єктів.

Джамала / instagram

Нагадаємо, восени минулого року рф оголосила Джамалу в розшук. Артистку звинуватили в "дискредитації" російських військових, "поширенні" фейків та фінансуванні ЗСУ. Співачка назвала дії терористичної країни абсурдними. Однак на цьому росія не зупинилася.

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