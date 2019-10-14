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День захисника України Євро 2020

УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020

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Україна vs Португалія - фото 1
Україна vs Португалія

Збірна України з футболу проведе зустріч відбіркового турніру до Євро 2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!

У понеділок, 14 жовтня, у Києві відбудеться матч відбору на Євро 2020, де збірна України зіграє проти зіркової збірної Португалії. Україна вже тричі грала проти Португалії, а вперше команди зустрілися в рамках відбору на ЧС 1998.

До теми: Шевченко поставив футболістам збірної головну мету на Євро 2020

АНОНС МАТЧУ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

  • Дата: 14.10.2019
  • Коли: 21:45
  • Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1, канал Україна
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 3,45 – 3,35 – 2,14

У минулу п'ятницю обидві команди здобули по 3 очки. Перемога нашої збірної над Литвою вийшла доволі легкою (2:0), а Португалія теж спокійно виграла 3:0, забивши свій перший гол вже на 16-й хвилині у ворота Люксембургу.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА VS ПОРТУГАЛІЯ

І Португалія, і Україна зараз в хорошій формі, тому матч обіцяє бути цікавим. Вигравати треба Португалії, а от нашій збірній вистачить і нічиєї для дострокового виходу на Євро 2020. Українці лідирують в групі B після шести матчів, набравши 16 очок і випереджаючи португальців на п'ять пунктів. Однак, у майбутнього суперника при цьому є гра в запасі.

"Однозначно, будемо грати в наш футбол. Не думаю, що якась з команд буде грати на нічию. Гравці готуються до серйозного матчу з серйозним суперником. Думаю, будь-якій команді проблематично грати через два дні на третій. Виходячи з цього, в матчі з Литвою були зроблені заміни. Дали можливість провідним гравцям у другому таймі отримати 15-20 хвилин часу для відновлення", – зазначив Андрій Шевченко.

Стартові склади команд на матч 14 жовтня

  • Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Степаненко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук, Коноплянка
  • Португалія: Патрисіу, Семеду, Діаш, Пепе, Геррейру, Невеш, Данилу, Фернандеш, Бернарду, Роналду, Феліш

І ще: Україна – Литва: дивитись відео голів та огляд матчу 11 жовтня 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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